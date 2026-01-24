Уфимская «Агидель» завершила домашнюю серию поражением

Уфимская «Агидель» провела третий матч домашней серии в чемпионате ЖХЛ против «Торнадо» из Московской области. Игра проходила под вывеской «Яркий матч» – это новый проект лиги, когда клубы готовят разные активности и розыгрыш призов для болельщиков и подарки для хоккеисток.

Первые два матча против этого соперника завершились в пользу уфимского коллектива со счетом 3:1 и 8:3. Но сегодня порадовать своих болельщиков «Агидели» не удалось. Подопечные Валерия Давлетшина в середине матча отыграли две шайбы и сравняли счет. Но позже вновь пропустили два гола. В концовке встречи «Агидель» играла в шесть полевых, оставив ворота пустыми. За 13 секунд до сирены Елизавета Роднова сократила отставание до минимума. 3:4 – поражение уфимского коллектива.