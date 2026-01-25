В Башкирии сохраняются крепкие морозы

Сегодня, 25 января, на территории республики местами пройдет небольшой снег. Ветер будет слабым, переменных направлений. Температура воздуха днем составит -15, -20°C, на севере республики похолодает до -25°C.

В понедельник, 26 января, синоптики также прогнозируют местами небольшой снег. Ветер останется слабым и переменным. Ночью столбики термометров опустятся до -23, -28°C, а при прояснениях возможно похолодание до -29, -34°C. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -15, -20°C.