В Уфе горела квартира на 7 этаже

Сегодня утром, 25 января, в Калининском районе Уфы произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание случилось в однокомнатной квартире на 7 этаже дома по улице Гвардейской.
Сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали огонь на площади 3 кв.м. В ходе спасательной операции были эвакуированы 7 человек из опасной зоны. Еще до прибытия экстренных служб самостоятельно покинули помещение 5 человек.
Причины возгорания в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.