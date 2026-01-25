В Уфе горела квартира на 7 этаже

Сегодня утром, 25 января, в Калининском районе Уфы произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание случилось в однокомнатной квартире на 7 этаже дома по улице Гвардейской.

Сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали огонь на площади 3 кв.м. В ходе спасательной операции были эвакуированы 7 человек из опасной зоны. Еще до прибытия экстренных служб самостоятельно покинули помещение 5 человек.