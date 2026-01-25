Синоптики прогнозируют в Башкирии морозную ночь

Завтра, 26 января, на территории республики ожидается морозная погода без осадков. Будет переменная облачность, ветер слабый, неустойчивый.
Столбики термометров покажут ночью -27, -32°С, а в отдельных районах – от -17 до -22°С. Днем воздух прогреется до -20, -25°С, местами -15, -20°С. На автодорогах видимость хорошая.
В Уфе синоптики также обещают переменную облачность без осадков и со слабым ветром. Ночью температура опустится до -30, -32°С, в центре города — до -27°С. Днем ожидается -20,- 22°С.