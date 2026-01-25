Послание Главы Башкирии Госсобранию: прогнозы экспертов

На неделе Глава Башкортостана анонсировал одно из ключевых политических событий года. 30 января Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Государственному Собранию. Эксперты уже активно обсуждают возможные темы, которые будут озвучены.

К слову, об одной из них уже намекнул сам руководитель региона: в тексте будет уделено внимание искусственному интеллекту и развитию нейросетей. Эксперты отмечают, что в регионе уже существует эффективная система мер поддержки IT-специалистов. Они ожидают очередного импульса для научно-технического развития.