В Уфе проходит обучение для желающих пополнить войска БПЛА

Гибкие сроки службы и повышенный уровень безопасности, учитывая, что воевать придётся вдали от линии боевого соприкосновения. В Башкортостане продолжается набор добровольцев в беспилотные войска. Стране нужны не только операторы БПЛА, но и те люди, которые будут обслуживать высокотехнологичные дроны. Для желающих подписать контракт и пополнить ряды новых воинских подразделений в Уфе организовано обучение. О перспективах профессии, которая востребована не только в военной сфере, но и в гражданской, – в нашем сюжете.
Увлечение компьютерными играми или геймерский опыт здесь рассматриваются не как минус, а, наоборот, преимущество. А если есть ещё навыки управления авиамоделями или гражданскими дронами, такому специалисту отдадут предпочтение в первую очередь. Но даже если у претендента нет специальных навыков, но есть потенциал, его готовы обучить.
Дмитрий обратился в центр «Защитник», расположенный на базе санатория «Черёмушки». После подписания контракта здесь кандидаты отправляются на обучение. Программа включает пилотирование всех типов дронов, настройку, прошивку и сложный ремонт оборудования, инженерную подготовку и работу с боеприпасами.
По итогам обучения выдается официальное свидетельство о получении военно-учетной специальности. Но не только операторы БПЛА нужны новым воинским подразделениям. Также требуются специалисты, которые будут обслуживать беспилотники и писать программы.
Набор в беспилотные войска ведётся с октября 2025 года. Контракт заключается на один год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Документом отдельно закреплено, что военнослужащего не могут перевести без его добровольного согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в иной вид войск. Предусмотрены специальные условия для обучающихся в вузах. Служба в беспилотных войсках, говорят представители центра «Защитник» открывает в будущем новые возможности.
Как могут быть применены дроны в гражданской сфере, хорошо знают в уфимском колледже радиоэлектроники. В учебном заведении как раз готовят будущих специалистов по эксплуатации дронов. Студенты получают навыки работы со всеми видами БПЛА, которые применяются в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной, военной и других отраслях промышленности.
Студенты третьих курсов сами проектируют беспилотные системы, которые затем и собирают. Сейчас в системе обучения активно применяют искусственный интеллект. Дроны учат обходить препятствия и анализировать маршруты.
Развитие беспилотных систем – одна из приоритетных задач для государства. Конечно, первоочередная цель применения дронов на сегодняшний день – это помощь военнослужащим в зоне СВО. Ведь в современных условиях большинство боевых задач решается именно с помощью БПЛА. Успех на передовой зависит не столько от силы мышц, сколько от смекалки и мастерства управления высокотехнологичной техникой.