В Уфе проходит обучение для желающих пополнить войска БПЛА

Гибкие сроки службы и повышенный уровень безопасности, учитывая, что воевать придётся вдали от линии боевого соприкосновения. В Башкортостане продолжается набор добровольцев в беспилотные войска. Стране нужны не только операторы БПЛА, но и те люди, которые будут обслуживать высокотехнологичные дроны. Для желающих подписать контракт и пополнить ряды новых воинских подразделений в Уфе организовано обучение. О перспективах профессии, которая востребована не только в военной сфере, но и в гражданской, – в нашем сюжете.

Увлечение компьютерными играми или геймерский опыт здесь рассматриваются не как минус, а, наоборот, преимущество. А если есть ещё навыки управления авиамоделями или гражданскими дронами, такому специалисту отдадут предпочтение в первую очередь. Но даже если у претендента нет специальных навыков, но есть потенциал, его готовы обучить.

Недавно увидел по новостям, что появился новый вид войск, и решил сходить, узнать, как раз в городе Уфе. Дмитрий

Дмитрий обратился в центр «Защитник», расположенный на базе санатория «Черёмушки». После подписания контракта здесь кандидаты отправляются на обучение. Программа включает пилотирование всех типов дронов, настройку, прошивку и сложный ремонт оборудования, инженерную подготовку и работу с боеприпасами.

Обучение будет долгое, нам всё подробно объяснят, всё покажут, расскажут. Сначала, скорее всего, мы всё это будем проходить на компьютере – в любом случае этому научат. Данис

По итогам обучения выдается официальное свидетельство о получении военно-учетной специальности. Но не только операторы БПЛА нужны новым воинским подразделениям. Также требуются специалисты, которые будут обслуживать беспилотники и писать программы.

В новых родах войск требуются техники, также те, кто будет вообще в целом ремонтировать, те, кто будет просто писать программы, ну и, конечно, те, кто это всё будет запускать. На сегодняшний день у нас есть ряд требований. Это, конечно же, преимущество, если рассматривать по возрастам, от 18 до 35 лет, это у нас операторы дронов, до 45 лет это те, которые на техническую часть, то есть обеспечение. Фадис Султанов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан

Набор в беспилотные войска ведётся с октября 2025 года. Контракт заключается на один год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Документом отдельно закреплено, что военнослужащего не могут перевести без его добровольного согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в иной вид войск. Предусмотрены специальные условия для обучающихся в вузах. Служба в беспилотных войсках, говорят представители центра «Защитник» открывает в будущем новые возможности.

В дальнейшем он может уже уйти в гражданскую сферу, устроиться в гражданской сфере, имея опыт применения и навыки боевых дронов в зоне СВО. Ему в будущем это пригодится, потому что технологический прогресс у нас не стоит на месте. Фадис Султанов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан

Как могут быть применены дроны в гражданской сфере, хорошо знают в уфимском колледже радиоэлектроники. В учебном заведении как раз готовят будущих специалистов по эксплуатации дронов. Студенты получают навыки работы со всеми видами БПЛА, которые применяются в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной, военной и других отраслях промышленности.

Вообще наша компетенция имеет очень множество разнообразных задач. Мы изучаем материалы, из которых создаём БПЛА, мы изучаем схемотехнику, электроникой занимаемся полностью и изучаем аэродинамику, воздушное законодательство. Артём Сариев, студент 3 курса Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

Студенты третьих курсов сами проектируют беспилотные системы, которые затем и собирают. Сейчас в системе обучения активно применяют искусственный интеллект. Дроны учат обходить препятствия и анализировать маршруты.

Обучаем детей, как правильно их использовать, то есть не просто задавать вопрос и получать готовые ответы, а использовать их как вспомогательный инструмент для разработки чего-либо. Ильнур Хурматуллин, преподаватель Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности