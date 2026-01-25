Абитуриентов Башкирии в 2026 году ждут новые правила поступления

С этого года выпускников колледжей ждут новые правила при поступлении в университеты. Главное изменение – право не сдавать ЕГЭ теперь будет действовать только при выборе схожей специальности. Цель этих изменений – помочь молодым людям раньше определиться с профессией и повысить качество высшего образования. Об этом и других новшествах приемной кампании текущего года – в нашем сюжете.

Студент медицинского колледжа Ильмир Ямилов уже решил продолжить путь в медицине. Хочет развиваться в этом направлении и в будущем вплотную заняться изучением онкологии. Для поступления в вуз ему нужно будет сдать только внутренние экзамены.

В семье Дамира Камалетдинова все врачи, а он выбрал техническую специальность. Новые правила ему тоже на руку. После колледжа он планирует поступить в Уфимский университет науки и технологий и, если выберет смежную специальность, то теперь также сможет сдавать внутренний экзамен. Раньше же обязательным был ЕГЭ.

Эксперты предупреждают: выпускникам СПО стоит заранее уточнять в приёмных комиссиях соответствие программ. Если профиль другой, заявление на ЕГЭ нужно успеть подать до 1 февраля.

Это не единственное новшество. Изменения коснулись и целевого приёма: квоты теперь будут привязаны к конкретным компаниям-заказчикам.

Ещё одно нововведение: россияне, сдававшие экзамены в Беларуси, смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. Полностью меняется и система подачи документов: с 2026 года заявление можно будет направить только через портал «Госуслуги», лично в вузе или почтой.