«ГосСтарт. Башкортостан»: итоги форума молодых госслужащих

Как сделать работу чиновников эффективнее и ближе к людям? Об этом говорили на II Республиканском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт. Башкортостан». Площадкой стал парк «Патриот», где собрались молодые чиновники со всех муниципалитетов региона, представляя разные органы власти. Мастер-класс для них дал и Радий Хабиров, рассказав о личном опыте работы. Общение в главой региона прошло в формате диалога.

Такой опыт специалист Госкомитета республики по тарифам Даниил Ежов получил после окончания вуза и знания теперь применяет в родном регионе. А на форум «ГосСтарт» приехал за новой полезной информацией.

А вот специалист администрации Уфимского района Анастасия Макеева учебу пока совмещает с работой. На ней организация молодежных, спортивных мероприятий и работа с обращениями граждан. Форум для девушки – источник вдохновения.

Форум собрал несколько сотен управленцев со всей республики, чтобы они могли получить информацию от наиболее маститых госслужащих региона – министров и руководителей учреждений. Финальный день стал самым важным – прямой и открытый разговор с Главой Башкортостана. В первую очередь Радий Хабиров поблагодарил молодых государственных и муниципальных служащих за важный ответственный труд.

Как Глава Башкортостана прежде всего хочу вам, своим молодым соратникам и товарищам, выразить своё уважение за то, что в это сложное время вы вместе с нами, плечом к плечу, рука об руку выполняете серьёзные государственные задачи. Вместе со всей страной сражаетесь за её будущее, каждый на своей должности работает на победу. Вы живёте в героическое время, о котором будут слагать легенды, будут писать и спорить. Если говорить о муниципальной службе – это большая человеческая, эмоциональная, нравственная нагрузка. Потому что именно работники муниципального уровня первыми встречают вызовы, выходят к людям. И главная ваша задача в молодые годы на муниципальной службе – научиться коммуникации, общению с людьми. Это одно из необходимых качеств современного госслужащего.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров поделился с молодыми госслужащими своим опытом. Наставничество играет большую роль в становлении специалиста, а учиться нужно всегда. Эффективность власти – в конкретных делах для жителей городов и сел. Важно, чтобы чиновник любого ранга в качестве основополагающей задачи ставил служение людям и своей стране. Поэтому к тем, кто постоянно меняет место работы, Радий Хабиров относится настороженно.

Государственная и муниципальная служба – это невероятно классная школа жизни, школа вашего развития. Каждый день здесь увеличивает вашу ценность на рынке труда. Работа с людьми – самая сложная. Это не просто выполнение каких-то физических действий, здесь нужно вкладывать душу. И со временем вы приобретаете компетенции и признание, начинаете осознавать свои силы. Это большая мотивация.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под руководством главы республики ведётся последовательная работа по обновлению и укреплению кадрового потенциала госслужащих. Особое внимание уделяется молодым специалистам и участникам СВО. Как не раз отмечал радий Хабиров, именно работа «на земле» формирует доверие к власти и позволяет оперативно реагировать на запросы граждан.

Башкортостан занимает лидирующие позиции по ключевым социально-экономическим направлениям, развивая экономику, высокотехнологичные отрасли, креативные индустрии, образование, культуру и спорт. И, конечно, республика последовательно инвестирует в молодёжь. Возраст участников – до 35 лет.

Приглашенным гостем мероприятия стал зампредседателя Госдумы России Александр Бабаков, который высоко оценил вклад Башкортостана в социально-экономическое развитие страны.

Формат диалога без галстуков участникам явно приглянулся. Поэтому Радий Хабиров предложил проводить подобные встречи на зональном уровне в муниципалитетах, приглашая в качестве спикеров руководителей ведомств и членов правительства.

