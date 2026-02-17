В Полпредстве Башкирии в Москве прошла встреча Клуба госслужащих

Как управлять крупными организациями и госструктурами, обсуждали в Москве на встрече Клуба госслужащих при Полномочном представительстве Республики Башкортостан. Участники проанализировали проектно-аналитические сессии на примере федеральной программы «Приоритет 2030».

Участники встречи узнали о механизмах, задающих вектор развития ведущих вузов страны, а затем обсудили возможности адаптации этого опыта для решения собственных управленческих задач в госсекторе и бизнесе. Напомним, Клуб госслужащих при Полпредстве РБ в Москве создан для консолидации выходцев из Башкортостана.