«Между нами»: борьба с коррупцией в Башкирии

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Федеральный Центр политической информации на минувшей неделе опубликовал интересный доклад по теме антикоррупции в регионах. Что касается Башкирии, то в докладе констатируется активная вовлеченность республики в борьбу с коррупцией и проявляемые при этом принципиальность и высокая выявляемость.