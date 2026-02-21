«Между нами»: арест министра культуры

«Между нами» - традиционная рубрика на телеканале БСТ, авторский взгляд нашего коллеги-журналиста, главного редактора «Башинформа» Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Новости последней недели были разные – хорошие и не очень. Как известно, наша жизнь как рояль: то белые клавиши, то черные. А может и крышкой прихлопнуть, но все вместе – волшебная музыка.