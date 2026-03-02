«Между нами»: визит делегации Челябинской области в Башкирию

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
Минувшая неделя прошла, безусловно, под знаком дружбы. С рабочим визитом в Уфе побывала очень представительная делегация Челябинской области – почти всё правительство во главе с губернатором Алексеем Текслером.
Квинтэссенция визита – подписание соглашения между правительствами Башкортостана и Челябинской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Обо всем подробнее – в нашем видео.