«Между нами»: визит делегации Челябинской области в Башкирию

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Минувшая неделя прошла, безусловно, под знаком дружбы. С рабочим визитом в Уфе побывала очень представительная делегация Челябинской области – почти всё правительство во главе с губернатором Алексеем Текслером.