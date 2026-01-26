В Уфе прошли мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Гали Сокороя

В Башкирской филармонии прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения башкирского поэта-суфия и просветителя 19 века Гали Сокороя. До начала торжественной части учёные, члены президиума, исполкома и ветераны Всемирного курултая башкир, общественные деятели приняли участие в круглом столе на тему «Интеллектуальное и духовное наследие башкирского просвещения».

Гали Сокорой родился в 1826 году в деревне Старочукурово Татышлинского района. После себя оставил богатое и многогранное литературное наследие. До наших дней дошли более десяти печатных книг и не один десяток рукописных произведений. Участники мероприятия отметили, что творчество Мухаммада-Али Чукури – яркий пример того, как сложные философские концепции обретают выражение в доходчивом и эстетичном литературном тексте, а его наследие требует внимательного, вдумчивого осмысления и дальнейшей популяризации.