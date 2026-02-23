В Башкирии прошёл «Автосабантуй» в честь Дня защитника Отечества

На северо-западе Башкортостана в преддверии Дня защитника Отечества впервые прошёл «Автосабантуй». Участниками масштабных гонок стали автолюбители не только из республики, но и гости из Перми, Татарстана и Удмуртии.

На майдане развернулась настоящая борьба: пилоты показали высокий класс вождения, доказав, что готовы покорять любые трассы, но главное – праздник объединил семьи. Жёны и дети болели за своих героев, а малыши с восторгом рассматривали машины. «Автосабантуй» стал не просто спортивным событием, а настоящим семейным праздником, подтвердившим: сильные и надежные мужчины – опора страны.