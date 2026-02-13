В Уфе прошла выставка в честь дня рождения Фёдора Шаляпина

В столице республики отметили 153 года со дня рождения великого оперного певца Фёдора Шаляпина. В честь знаменательной даты состоялось открытие уникальной выставки московского скульптора Василия Селиванова. Центральным экспонатом стал бюст артиста, подаренный Уфимскому музею музыки.

Цветы, тёплые слова и песни великого баса, не просто звучащие фоном, а буквально заполняющие пространство. Несмотря на морозную погоду, почтить память Фёдора Шаляпина в этот день пришли многие. Алые розы и гвоздики люди несли к стенам здания, где в далёком 1891 году выступал артист.

Фёдор Шаляпин – голос эпохи. На рубеже XIX и XX веков его слушали в Америке, Европе, Японии и Китае, но начиналась сольная карьера артиста именно в Уфе, а потому неудивительно, что в столице республики в день рождения баса открылась уникальная выставка известного московского скульптора Василия Селиванова. Её центральным экспонатом стал бюст Фёдора Ивановича, созданный ещё в 2015 году.

Так, в день рождения артиста бюст оказался в столице республики: его Селиванов преподнёс в дар Уфимскому музею музыки. Стоит также отметить, что мастерская художника располагалась именно в том здании, где когда-то жил Шаляпин. Причём сам музыкант в своё время тоже увлекался скульптурой, а созданные им произведения высоко оценивались профессионалами.

Выставка освещает и другие творения Василия Селиванова: среди них памятники Ивану Грозному, Римскому-Корсакову и скульптура «Щелкунчик», выполненная в уникальной технике – из полимерного стекла и бронзы.