Глава Башкирии поручил разработать проект ремонта Дома актёра

Радий Хабиров поручил начать проектирование ремонта Дома актёра имени Бедер Юсуповой. Тема вошла в основную повестку еженедельного оперативного совещания. Здание, построенное в 1970 году, ни разу не ремонтировалось и требует восстановления, особенно учитывая его расположение в центре города.

На прошлой неделе Радий Хабиров лично оценил состояние объекта. Предполагается, что источником финансирования выступит международный аэропорт «Уфа». После обновления Дом актёра должен превратиться в новую современную точку притяжения для жителей и гостей столицы Башкортостана.

Здание находится в самом сердце Уфы. Я бы предложил провести открытый конкурс. Постановочная задача такая: сделать красивое, привлекающее внимание здание. Внутри нужен просто ремонт, и меня в первую очередь интересуют фасады. Рядом Советская площадь. Внутри два ресторана, да зала, библиотека. Сделайте так, чтобы люди приходили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это историческое событие. Вы первый руководитель республики, который за 55 лет посетил Дом актера. Для театралов это имеет огромное значение.

Алмас Амиров, народный артист Республики Башкортостан, председатель Союза театральных деятелей Башкортостана
