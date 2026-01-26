Глава Башкирии поручил разработать проект ремонта Дома актёра

Здание находится в самом сердце Уфы. Я бы предложил провести открытый конкурс. Постановочная задача такая: сделать красивое, привлекающее внимание здание. Внутри нужен просто ремонт, и меня в первую очередь интересуют фасады. Рядом Советская площадь. Внутри два ресторана, да зала, библиотека. Сделайте так, чтобы люди приходили.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан