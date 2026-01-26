Глава Башкирии поручил разработать проект ремонта Дома актёра

Радий Хабиров поручил начать проектирование ремонта Дома актёра имени Бедер Юсуповой. Тема вошла в основную повестку еженедельного оперативного совещания. Здание, построенное в 1970 году, ни разу не ремонтировалось и требует восстановления, особенно учитывая его расположение в центре города.
На прошлой неделе Радий Хабиров лично оценил состояние объекта. Предполагается, что источником финансирования выступит международный аэропорт «Уфа». После обновления Дом актёра должен превратиться в новую современную точку притяжения для жителей и гостей столицы Башкортостана.