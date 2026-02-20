В Москве организовали встречу для студентов и аспирантов из Башкирии

В Москве активисты Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана встретились с государственными и общественными деятелями республики. Мероприятие прошло в формате живого диалога – без формальностей, только вопросы, ответы и обсуждение.

Участников интересовали разные темы: жильё для многодетных семей, создание многонационального центра и программы поддержки для возвращающихся в республику, представительства Башкортостана в СНГ и возможность практики в Китае, целевые контракты и создание экспертного сообщества по дефицитным направлениям, а также перспективы прохождение практики в профильных ведомствах.