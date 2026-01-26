В Чекмагушевском районе открылся центр ремесел

От деревянных тарелок до модульных бань. В Чекмагушевском районе открылся центр ремесел. Мастерская стала новым туристическим объектом и центром притяжения творческих людей.

Муниципалитет издавна славится своими умельцами, которые из поколения в поколения передают секреты мастерства. Когда-то каждый из них занимался творчеством в одиночку, а сегодня стали одной крепкой и дружной командой.