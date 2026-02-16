Радий Хабиров открыл крупнейший центр образования в ПФО

Сегодня мы открываем самую большую школу в Приволжском федеральном округе. Это настоящий инновационный воспитательный, культурный, спортивный и досуговый центр для детей. Уверен, что мы много раз услышим о выдающихся достижениях его учеников и выпускников. Главное, чтобы школа воспитала любящих свою Родину людей. Всем ребятам желаю отличной учёбы. Благодарю педагогов за важный и ответственный труд, пусть вам будет комфортно здесь работать.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан