Радий Хабиров открыл крупнейший центр образования в ПФО
В Уфе открылась самая большая школа Приволжского федерального округа. Центр образования № 164 в микрорайоне Кузнецовский затон рассчитан на 2200 учеников. 16 февраля церемонию открытия посетил Радий Хабиров.
Сегодня мы открываем самую большую школу в Приволжском федеральном округе. Это настоящий инновационный воспитательный, культурный, спортивный и досуговый центр для детей. Уверен, что мы много раз услышим о выдающихся достижениях его учеников и выпускников. Главное, чтобы школа воспитала любящих свою Родину людей. Всем ребятам желаю отличной учёбы. Благодарю педагогов за важный и ответственный труд, пусть вам будет комфортно здесь работать.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Глава республики также вручил строителям, возводившим школу, государственные награды Башкортостана.
Здание площадью более 31 тысячи кв.м. выполнено в форме буквы «А». Внутри — 96 учебных кабинетов, четыре спортзала, стадион, игровые площадки и медицинский блок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифт, пандусы и отдельные санитарные комнаты.
Директор Центра образования № 164 Миляуша Мурзагалина рассказала, что здесь реализуют программу «Школа полного дня» с кружками и секциями после уроков, а также проект «Школа возможностей» с естественно-научным профилем «Ломоносовский уголок науки», технологическим «Мастерская Кулибина» и гуманитарным «Пушкинская гостиная». Также организованы медицинский, полицейский и психолого-педагогический классы.
Дети смогут заниматься робототехникой, авиамоделированием, программированием, блоггингом, театром, мультипликацией, спортивным туризмом и многим другим.
К моменту открытия мы полностью укомплектовали 1–8 классы, где учатся 1 339 детей. Отмечу, что у нас 10 первых классов, – дополнила Миляуша Мурзагалина. – В этом учебном году планируем набрать и учащихся 9–11 классов. А с 1 сентября 2026 года по запросу родителей откроем коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутического спектра.
Миляуша Мурзагалина, директор Центра образования № 164
Радий Хабиров осмотрел пункт охраны с видеонаблюдением, кабинеты биологии, лаборатории, студию дизайна, актовый зал на 494 места, спортзал и столовую на 700 мест с эко-кафе. Все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, а мастерские — современной техникой.
Самая большая школа Приволжского федерального округа выросла практически на пустыре. Строительство этого важнейшего объекта далось нам непросто. Сроки сдачи приходилось несколько раз переносить. Наконец все это осталось позади, – отметил Глава республики в беседе с журналистами. – Мы постарались создать самые лучшие условия для ребят, оснастили школу самым современным оборудованием. Теперь дело за педагогами – важно отладить все процессы и сделать так, чтобы школьники с удовольствием ходили на уроки.