Владимир Путин присвоил супругам из Уфы медаль ордена «Родительская слава»

Владимир Путин присвоил супругам Новиковым из Уфы медаль ордена «Родительская слава». Такую награду вручают не просто за рождение детей, а за их разностороннее воспитание и развитие. Младшие члены семьи Новиковых являются лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. Как супругам удаётся воспитывать достойное и творческое поколение?

В этом доме никогда не бывает тихо. В семье Новиковых пять детей. Помимо смеха, здесь раздаётся музыка. Старший сын Владимир – виолончелист, дочь Ульяна учится на балерину, Степан осваивает фортепиано, а Тихон – скрипку. Самому младшему Фёдору пять лет, и он только начинает проявлять интерес к творчеству, глядя на старших.

Помимо музыки, дети создают поделки и рисуют картины. Среди творческих братьев и сестры затесался юный инженер.

Ребята имеют немало увлечений и тянутся к знаниям. Для такого результата необходимо немало сил, и складывается впечатление, что у их мамы они нескончаемы. Марина работает учителем начальных классов в музыкальном колледже, её любви хватает на всех. За это она заслуженно была награждена главой республики медалью «Материнская слава».

В декабре 2025 года, за большие заслуги в воспитании детей, Президент России Владимир Путин присвоил супругам Новиковым медаль ордена «Родительская слава».