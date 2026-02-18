Боец из Башкирии представлен к Ордену Мужества

Боец с позывным «Халк» из Белокатайского района представлен к высокой государственной награде. Младший сержант удостоен Ордена Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне специальной военной операции.
«Халк» с 2018 года работал в отделении МВД по Белокатайскому району. В октябре 2024 года он принял решение подписать контракт с Минобороны и отправиться на фронт.
Сначала выполнял задачи водителя квадроцикла, а сегодня он уже командир отделения одного из подразделений беспилотных систем ближнего действия. В его зоне ответственности — обнаружение и уничтожение вражеских БПЛА.
Фото: администрация Белокатайского района.