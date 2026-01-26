В Уфе открылся Храм Матроны Московской

В Уфе после 15-летнего строительства открылся Храм Святой Блаженной Матроны Московской. Православные верующие, проживающие в Сипайлово, особенно ждали этого момента. В микрорайоне это единственная церковь, и её очень там не хватало. Раньше все службы проходили в небольшом деревянном здании, которое построили в 2011 году, одновременно начав строительство каменной постройки.