В Уфе открылся Храм Матроны Московской

В Уфе после 15-летнего строительства открылся Храм Святой Блаженной Матроны Московской. Православные верующие, проживающие в Сипайлово, особенно ждали этого момента. В микрорайоне это единственная церковь, и её очень там не хватало. Раньше все службы проходили в небольшом деревянном здании, которое построили в 2011 году, одновременно начав строительство каменной постройки.
Работы шли на пожертвования верующих. Высота нового Храма – почти 40 метров, он сможет вместить 600 человек. С северной стороны от Храма планируют строительство здания, в котором разместятся, в том числе, мастерская и воскресная церковно-приходская школа на 60 человек с библиотекой.