В Уфе стартовал четвертый поток проекта «Счастливое серебро» благотворительного фонда «Территория счастья». Он помогает представителям «серебряного» возраста освоить гаджеты или новую профессию, позаботиться о здоровье, найти друзей и единомышленников.
В этом потоке Ринат Муратшин – единственный мужчина, что его ничуть не смущает. Вместе с супругой они переехали в Уфу три года назад и теперь осваивают город через такие проекты. Ринат Рашитович называет встречи «учёбой» и подходит к ним со всей ответственностью, заранее распланировав дела.
Современные реалии диктуют свои правила, и уметь адаптироваться к ним – для старшего поколения – важный навык, которому и обучатся 50 участников нового потока «Счастливого серебра».
С 2024 года в «Счастливом серебре» приняли участие уже больше 150 человек. Проект, признанный социально значимым, получил поддержку администрации города, поэтому программу новых потоков расширили, прислушиваясь к пожеланиям участников. Многие выпускники стали волонтёрами, а кто-то даже открыл своё маленькое дело.
Например, 90-летняя выпускница Тагдима Камалетдинова говорит, что именно в «Счастливом серебре» она смогла почувствовать себя энергичнее и даже улучшить здоровье.
Собираться здесь будут дважды в неделю, на протяжении двух месяцев, а в конце участников ждёт обязательная экскурсия по Уфе, чтобы ещё крепче полюбить город, который стал для многих из них новым домом.
Для встреч выбрано особенное место – самое сердце исторической Уфы. Большая часть мероприятий проходит в стенах, где более 150 лет назад кипела жизнь купцов Юдаевых. Старт следующих потоков «Счастливого серебра» ожидается в сентябре и октябре. Запись на них будет открыта летом.