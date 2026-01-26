В Уфе стартовал четвертый поток проекта «Счастливое серебро»

Вы – такой огромный ресурс для всех нас, вы – те, на кого мы смотрим, с кого мы берём пример, мнение которых для нас очень важно и ценно, и, на самом деле, так должно быть всегда. Каждая программа, которая будет у вас, она специально написана под ваш запрос и то, с чем вы можете столкнуться.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор»