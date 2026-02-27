В Уфе стартовал уникальный проект поддержки родителей особенных детей

Реабилитационный центр «Салют» дал старт уникальному проекту поддержки родителей особенных детей. В ближайшие годы должны поменяться стандарты реабилитации. Будут внесены изменения в законодательство, которые предполагают блок и для родителей. В «Салюте» решили уже заняться этим вопросом и запустили проект «Ты можешь!». На курсе специалисты окажут поддержку, объяснят, как справляться с трудностями, помогут выровнять эмоциональное состояние и принять диагноз своего ребёнка.

Через это проходят все родители, которые однажды услышали, что их ребёнок отличается от остальных. ЗПР, аутизм, синдром Дауна. Диагноз не важен. Эмоциональная яма, в которую проваливаются родители, у всех одна. Также было и у Лайсан. Об особенностях сына врачи сообщили, когда мальчику было два года. Сначала полное отрицание, было сложно принять диагноз.

И уж, конечно, никто из родителей не задумывается, что помощь нужна и им. В рамках нового проекта «Ты можешь!», реализуемого на грант главы республики, специалисты реабилитационного центра «Салют» провели масштабное исследование потребностей родителей детей с ОВЗ. Результат: высокая потребность в психологической поддержке.

А эмоциональное состояние родителей напрямую влияет на детей, в том числе и на эффективность реабилитации. Поэтому центр и запустил социальный проект «Ты можешь!». Родители будут проходить обучение со специалистами, получат персональные рекомендации и психологическую поддержку. Курс будет проходить в стационаре центра «Салют» и в онлайн-формате.

После окончания обучения работа продолжится. Каждый родитель получит учебное пособие и дневник, который будет вести после прохождения курса, специалисты также будут на связи.