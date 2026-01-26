В Уфе прошла ярмарка «Благомаркет»

В Уфе прошёл «Благомаркет» – это благотворительная ярмарка, направленная на поддержку организаций, оказывающих различную помощь. Ремесленники и НКО представили свои изделия, часть средств от продажи которых передадут на благотворительность.

Саша вполне могла бы быть неплохим продажником, а ещё она танцовщица, актриса, модель, героиня книги. Здесь продаёт вещи, которые изготавливает её бабушка. Вырученные средства пойдут в Центр развития инклюзии: они помогают детям с особыми потребностями.

А это пример того, как одежда может быть не только стильной, но и нести добро. QOSH – необычный бренд, он был создан специально для помощи подопечным фонда «Мархамат».

А некоторые вещи сделаны руками особенных людей. В Нефтекамске работает инклюзивная мастерская «ДоброШтуки»: здесь люди с ментальной инвалидностью могут получить работу. Они делают свечи, чай, предметы интерьера, сумки, а на соседнем прилавке уже по товарам можно понять, на что собираются средства. Вот уже несколько лет волонтёры проекта «Спаси и сохрани» занимаются восстановлением старинной церкви в деревне Карагаево Гафурийского района. Здание было уничтожено в 30-е годы.

Поддержать «Благомаркет» вызвались и музыканты. Покупки можно было сделать под живое исполнение классической музыки или просто посидеть и насладиться искусством. Ярмарку поддержал и проект «Добрые диджеи», которые перехватывали музыкальную эстафету. Идею благотворительной ярмарки поддержали и местные дизайнеры.