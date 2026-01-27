В Башкирии в этом году проведут кадастровую оценку 1,7 млн участков

В Башкортостане в 2026 году кадастровая оценка пройдет в отношении 1 миллиона 700 тысяч земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Стоит отметить, что переоценка земель пройдет во всех субъектах Российской Федерации по единой методике.
Правообладатели земельных участков вправе предоставить декларации с уточнёнными характеристиками соответствующих объектов недвижимости и приложением подтверждающих документов. Форма декларации доступна на сайте бюджетного учреждения в разделе «Государственная кадастровая оценка».
В настоящий момент, согласно анализу, проведенному региональным Росреестром, суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости по Республике Башкортостан, составляет почти 15 трлн руб.