В Башкирии в этом году проведут кадастровую оценку 1,7 млн участков

В Башкортостане в 2026 году кадастровая оценка пройдет в отношении 1 миллиона 700 тысяч земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Стоит отметить, что переоценка земель пройдет во всех субъектах Российской Федерации по единой методике.