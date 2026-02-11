Жители Башкирии в прошлом году перевели мошенникам 3,7 млрд рублей

По словам заместителя начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Ильдара Гизатуллина, за отчётный период в Башкортостане зарегистрировано более 23 тысяч случаев мошенничества, что меньше, чем в 2024 году. Благодаря профилактической работе органов внутренних дел удалось сократить количество похищенных средств почти на 1 миллиард рублей. Тем не менее из-за своей невнимательности и доверчивости люди продолжают терять деньги, попадаясь на уловки киберпреступников.

И это далеко не полный список мошеннических схем. Довольно часто киберпреступники отправляют в различных мессенджерах сообщения с текстом «это ты на фото?» и прилагают файл c расширением «арк». Нажав на него, чтобы открыть изображение, жертвы, сами не зная того, устанавливают на свои телефоны вредоносное приложение, которое передаёт мошенникам все личные и банковские данные пользователя. Получив такую информацию, преступники тут же переводят все деньги на неизвестные счета. В таких и других случаях необходимо как можно скорее обратиться в полицию и свою финансовую организацию.