В Башкирии за сутки родились две пары двойняшек

26 января 2026 года, в зеркальную дату, отдел ЗАГС Кармаскалинского района стал центром двойного праздника. Здесь узами брака связали свои судьбы четыре пары, а также были зарегистрированы сразу две пары двойняшек.

Фото №1 - В Башкирии за сутки родились две пары двойняшек

Свои отношения официально оформили Райман и Руфина, Константин и Александра, Ильгиз и Рита, а также Ильгизар и Карина.

В этот же день отдел зарегистрировал рождение четырех малышей из двух семей. Свидетельства о рождении получили братья Рафаэль и Эмиль в семье Дамира и Дарьи, а также мальчик и девочка Арслан и Ассель, родившиеся у Азамата и Гузель.

Рождение двойни — событие редкое для района, случающееся лишь 3-4 раза в год. Регистрация рождения сразу двух пар малышей и выдача документов в один день стала возможной благодаря суперсервису „Рождение ребенка“. Это позволило отделу ЗАГС оформить записи акта о рождении без присутствия родителей, пока мамы и новорожденные набирались сил. Электронный суперсервис значительно экономит время родителей, позволяя дистанционно оформить десятки необходимых документов.

Владимир Спеле, председатель Госкомитета РБ по делам юстиции
