В Башкирии за сутки родились две пары двойняшек

26 января 2026 года, в зеркальную дату, отдел ЗАГС Кармаскалинского района стал центром двойного праздника. Здесь узами брака связали свои судьбы четыре пары, а также были зарегистрированы сразу две пары двойняшек.

Свои отношения официально оформили Райман и Руфина, Константин и Александра, Ильгиз и Рита, а также Ильгизар и Карина.

В этот же день отдел зарегистрировал рождение четырех малышей из двух семей. Свидетельства о рождении получили братья Рафаэль и Эмиль в семье Дамира и Дарьи, а также мальчик и девочка Арслан и Ассель, родившиеся у Азамата и Гузель.