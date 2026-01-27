Жительницу Башкирии осудят за нападение на полицейских

Прокуратура Аургазинского района направила в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в ноябре 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Толбазы, устроила скандал с хозяйкой дома. На вызов прибыли сотрудники полиции. Не желая выполнять их законные требования, обвиняемая схватила одного из правоохранителей за форму и ударила ногой другого.