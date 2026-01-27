В Башкирии мужчина убил экс-супругу и едва не зарезал дочь

В Башкирии зафиксировали очередной случай домашнего насилия. Подробности рассказали в Следственном комитете.

В деревне Игнатовка в собственном доме было обнаружено тело 41-летней женщины. Прибывшие правоохранители быстро установили, что к смерти несчастной причастен бывший муж.

В доме женщина проживала с четырьмя дочками. Накануне трагедии к ним пришёл бывший муж женщины, с которым она рассталась в конце прошлого года. Разговор бывших супругов быстро превратился конфликт. В порыве агрессии мужчина схватился за нож и нанёс женщине несколько ударов. Из-за шума проснулась 19-летняя дочь, она попыталась защитить маму и сама получила травмы. Мужчина ударил экс-супругу в шею и скрылся. Во время потасовки проснулась и младшая дочка, которая помогла подняться старшей – девочки дозвонились в скорую помощь.

42-летнего подогреваемого обнаружили в доме знакомого в Давлекановском районе. По факту убийства и покушения на убийство возбуждены уголовные дела.

