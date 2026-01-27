В Уфе арестовали женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения для 29-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве малолетнего ребенка.

По данным следствия, 25 января обвиняемая, зная, что ее малолетняя дочь находится в беспомощном состоянии, применила к ребенку физическую силу. В результате сдавливания шеи у девочки наступила механическая асфиксия, что и стало причиной смерти

Суд постановил заключить женщину под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 марта 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.