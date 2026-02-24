Жительница Уфы отправится в колонию за убийство сына

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 68-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве сына.

По данным следствия, преступление произошло в квартире, где они проживали вместе. Женщина, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла потерпевшему ножом не менее двух ударов в грудь и спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Подсудимая частично признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Видео: Калининский районный суд Уфы.

