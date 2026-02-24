Жительница Уфы отправится в колонию за убийство сына

По данным следствия, преступление произошло в квартире, где они проживали вместе. Женщина, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла потерпевшему ножом не менее двух ударов в грудь и спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте.