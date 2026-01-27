В Уфе родителям погибшего Владислава Бочарова передали «Золотую звезду» Героя России

Владислав выбрал для себя путь защитника Отечества. Мы знали, что на СВО он делал своё дело честно, берёг ребят и верил в правоту своих действий. Для нас он навсегда останется не только храбрым гвардии капитаном, командиром роты, а нашим мальчиком, который звонил и спрашивал: «Как ты, мама? Ты держись!». Я держалась тогда и держусь сейчас. Получив «Золотую звезду», мы принимаем часть стойкости и веры нашего сына. Эта награда – не только признание подвигов Владислава, это символ памяти обо всех наших сыновьях, которые отдали самое дорогое за наше мирное небо. Прошу помнить обо всех погибших солдатах. Пока мы помним – они будут живы, они будут с нами.

Юлия Бочарова, мать Героя России Владислава Бочарова