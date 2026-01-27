В Уфе родителям погибшего Владислава Бочарова передали «Золотую звезду» Героя России

Глава Башкортостана Радий Хабиров и командующий Балтийским флотом, адмирал Сергей Липилин вручили родителям погибшего в зоне СВО гвардии капитана Владислава Бочарова «Золотую звезду» Героя России. Указ о присвоении офицеру высшего звания страны подписал Президент Владимир Путин. О боевом пути военнослужащего и его подвиге – в нашем сюжете.   

Китель с государственными наградами своего сына Юлия Бочарова хранит как бесценную реликвию. Кадровый офицер, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища был участником СВО с первых дней. Несмотря на то, что по возрасту он некоторым своим подчинённым годился в сыновья, сумел завоевать уважение и авторитет среди сослуживцев. По словам матери, с самого детства Владислав был сдержанным, ответственным и невероятно добрым мальчиком.

Командир первой разведывательной роты 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота, Герой России Владислав Бочаров освобождал ЛНР, ДНР и Запорожскую область. Принимал личное участие в уничтожении вражеских огневых рубежей, минометных точек, дислокаций операторов FPV-дронов ВСУ. Неоднократно рискуя жизнью, вывозил из-под обстрелов своих раненых сослуживцев. При выполнении очередного боевого задания в марте прошлого года погиб после удара беспилотника. 

Конечно, хотелось бы, чтобы такие ребята, как Владислав Бочаров, жили. Он и школу с медалью окончил, и прошёл невероятно сложный конкурс в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. И все эти годы воевал за Родину. Командующий Балтийским флотом очень хорошо его знал. Сказал, что удача ему улыбалась, вытаскивал несколько раз из-под обстрелов и спасал своих однополчан. Такой дерзкий парень, но очень добрый. Как правило, такие сильные ребята в душе всегда добрые. Мы сегодня с родителями и главой администрации Белорецкого района обсудили меры по увековечению его памяти. Эту работу будем проводить вместе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии вручения государственных наград Российской Федерации также принял участие командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. Адмирал поблагодарил родителей Владислава Бочарова за достойное воспитание сына.

Наш военнослужащий Владислав Бочаров всегда проявлял мужество и героизм, неоднократно спасал своих товарищей, уверенно руководил боем. Мы гордимся тем, что Балтийский флот тесно связан с вашей республикой. Есть именной корабль, мы обмениваемся опытом, получаем помощь.

Сергей Липилин, командующий Балтийским флотом

В торжественной обстановке «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации была вручена родителям Владислава Бочарова. В ответном слове мама офицера поблагодарила руководство республики и Белорецкого района за поддержку, а также сослуживцев сына за их память о своём командире.

Владислав выбрал для себя путь защитника Отечества. Мы знали, что на СВО он делал своё дело честно, берёг ребят и верил в правоту своих действий. Для нас он навсегда останется не только храбрым гвардии капитаном, командиром роты, а нашим мальчиком, который звонил и спрашивал: «Как ты, мама? Ты держись!». Я держалась тогда и держусь сейчас. Получив «Золотую звезду», мы принимаем часть стойкости и веры нашего сына. Эта награда – не только признание подвигов Владислава, это символ памяти обо всех наших сыновьях, которые отдали самое дорогое за наше мирное небо. Прошу помнить обо всех погибших солдатах. Пока мы помним – они будут живы, они будут с нами.

Юлия Бочарова, мать Героя России Владислава Бочарова

Государственными наградами Российской Федерации также были отмечены ещё четверо военнослужащих из Башкортостана. Указом Владимира Путина орденов Мужества посмертно удостоены сержант Фарит Габдулбаянов, рядовые Сергей Медведев и Шамиль Тимербаев и ефрейтор Руслан Юлдашев.

После торжественной части Радий Хабиров уделил внимание каждой семье. Во время общения Глава Башкортостана заверил, что республиканские и районные власти окажут родственникам героев и их детям всю необходимую помощь и поддержку. А память о них будет увековечена. Ещё одним напоминанием о сыне для Юлии Бочаровой стал фронтовой друг Владислава Бочарова. В зоне СВО офицер подобрал бездомного котенка, который рос в его блиндаже. После гибели Героя России его сослуживцы привезли кошку по кличке Киса и её котят матери своего командира.

