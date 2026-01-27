В Уфе родителям погибшего Владислава Бочарова передали «Золотую звезду» Героя России

Глава Башкортостана Радий Хабиров и командующий Балтийским флотом, адмирал Сергей Липилин вручили родителям погибшего в зоне СВО гвардии капитана Владислава Бочарова «Золотую звезду» Героя России. Указ о присвоении офицеру высшего звания страны подписал Президент Владимир Путин. О боевом пути военнослужащего и его подвиге – в нашем сюжете.
Китель с государственными наградами своего сына Юлия Бочарова хранит как бесценную реликвию. Кадровый офицер, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища был участником СВО с первых дней. Несмотря на то, что по возрасту он некоторым своим подчинённым годился в сыновья, сумел завоевать уважение и авторитет среди сослуживцев. По словам матери, с самого детства Владислав был сдержанным, ответственным и невероятно добрым мальчиком.
Командир первой разведывательной роты 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота, Герой России Владислав Бочаров освобождал ЛНР, ДНР и Запорожскую область. Принимал личное участие в уничтожении вражеских огневых рубежей, минометных точек, дислокаций операторов FPV-дронов ВСУ. Неоднократно рискуя жизнью, вывозил из-под обстрелов своих раненых сослуживцев. При выполнении очередного боевого задания в марте прошлого года погиб после удара беспилотника.
В церемонии вручения государственных наград Российской Федерации также принял участие командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. Адмирал поблагодарил родителей Владислава Бочарова за достойное воспитание сына.
В торжественной обстановке «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации была вручена родителям Владислава Бочарова. В ответном слове мама офицера поблагодарила руководство республики и Белорецкого района за поддержку, а также сослуживцев сына за их память о своём командире.
Государственными наградами Российской Федерации также были отмечены ещё четверо военнослужащих из Башкортостана. Указом Владимира Путина орденов Мужества посмертно удостоены сержант Фарит Габдулбаянов, рядовые Сергей Медведев и Шамиль Тимербаев и ефрейтор Руслан Юлдашев.
После торжественной части Радий Хабиров уделил внимание каждой семье. Во время общения Глава Башкортостана заверил, что республиканские и районные власти окажут родственникам героев и их детям всю необходимую помощь и поддержку. А память о них будет увековечена. Ещё одним напоминанием о сыне для Юлии Бочаровой стал фронтовой друг Владислава Бочарова. В зоне СВО офицер подобрал бездомного котенка, который рос в его блиндаже. После гибели Героя России его сослуживцы привезли кошку по кличке Киса и её котят матери своего командира.