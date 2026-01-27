От лаборатории до прилавка: как проверяют молочную продукцию в Уфе

В прошлом году было изъято более 300 литров молочной продукции, которая не соответствовала требованиям. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора. Речь идёт о фальсификате и несоответствии микробиологическим показателям. Производители молочной продукции, как и других продуктов питания, обязаны размещать информацию о составе на этикетке. На что обращать внимание при покупке, чем отличается молочный продукт от молокосодержащего – в нашем сюжете.

Звуки измельчения зёрен и взбивания молока – неотъемлемые мелодии кофейни. Здесь уже давно можно заказать напиток не только на коровьем, но и на альтернативном молоке: кокосовом, соевом, миндальном. К выбору каждого заведения относятся тщательно.

Так начинают проверять сырое молоко в лаборатории уфимского завода. После того как сырьё прошло через анализатор, нужно провести ещё ряд испытаний, в том числе на кислотность и на термоустойчивость при помощи 75%-го спирта. Результат уже через две минуты.

Массовая доля белка, жира, наличие антибиотиков, органолептика – только после успешного прохождения всех испытаний сырое молоко берётся в работу. При этом на производстве всё автоматизировано и производится в закрытом потоке, чтобы не было контакта сырья и человека, а системы регулярно промываются.

На прилавок попадает большое количество молочной продукции, и тут важен состав на этикетке. Если речь именно про молоко, то должно быть указано: цельное, нормализованное или восстановленное.

При этом некоторые недобросовестные производители идут на уловки, не указывая настоящий состав, но здесь уже мониторинг ведут сотрудники Роспотребнадзора. За прошлый год было исследовано более пяти тысяч образцов молочной продукции.