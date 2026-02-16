От симулятора до дрона: как жителей Башкирии набирают в ВБС

В 2025 году в России официально появился новый род войск – беспилотные системы (ВБС). Теперь управление дронами становится отдельной военной специальностью, и жители Башкирии уже активно вступают в ряды операторов БПЛА.
О том, как попасть в элиту беспилотной авиации, рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда, лейтенант Алмаз Абдрахманов. По его словам, от первого визита до отправки в часть проходит всего 2-3 дня.
Попасть в ряды операторов беспилотников можно не выходя из дома. В республике заработали удобные сервисы для тех, кто хочет служить по контракту в новом роде войск. Первый способ – сайт башбат.рф. Второй вариант – чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостана».
Какой именно беспилотник доверят новобранцу, решают уже в ходе обучения. Все зависит от способностей, опыта и скорости освоения навыков. Кому-то ближе разведывательные дроны, кто-то лучше управляется с аппаратами самолетного типа. Главное, говорят в пункте отбора, что контрактники из Башкирии показывают себя как целеустремленные бойцы.
Не всем желающим удастся попасть в ряды операторов беспилотников. В новом роде войск действуют строгие правила отбора, утвержденные Министерством обороны России. Так, на службу в беспилотные системы пока не принимают женщин. Также не рассматриваются кандидаты из числа ветеранов СВО, в том числе те, кто был уволен по ранению.
Тем не менее желающих служить меньше не становится.
Военкомат Башкирии взял на себя и часть просветительской работы. Инструкторы ежедневно выезжают в учебные заведения, где встречаются со студентами и рассказывают о карьерных перспективах в войсках беспилотных систем.
Вопросы можно задать по номеру 122.