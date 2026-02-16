От симулятора до дрона: как жителей Башкирии набирают в ВБС

В 2025 году в России официально появился новый род войск – беспилотные системы (ВБС). Теперь управление дронами становится отдельной военной специальностью, и жители Башкирии уже активно вступают в ряды операторов БПЛА.

О том, как попасть в элиту беспилотной авиации, рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда, лейтенант Алмаз Абдрахманов. По его словам, от первого визита до отправки в часть проходит всего 2-3 дня.

Например, кандидат приходит утром, регистрируется. Сначала ВВК – военно-врачебная комиссия. Мы параллельно тоже начинаем работать с добровольцем – запрашиваем справку о судимости, выясняем все по линии МВД, пока кандидат сдает анализы. Потом, если человек годен, он проходит профотбор. В тот же день. И если все хорошо, заключается контракт, человек попадает в приказ и уже на следующий день убывает на службу. Алмаз Абдрахманов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту

Попасть в ряды операторов беспилотников можно не выходя из дома. В республике заработали удобные сервисы для тех, кто хочет служить по контракту в новом роде войск. Первый способ – сайт башбат.рф. Второй вариант – чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостана».

В данный момент идет набор на операторов беспилотных систем (БпС). Это основное направление для желающих в возрасте от 18 до 35. Однако мы также рассматриваем кандидатов до 45 лет на такие военно-учетные специальности, как водители, саперы, повара. Действительно, в ВБС набирают не только операторов Алмаз Абдрахманов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту

Какой именно беспилотник доверят новобранцу, решают уже в ходе обучения. Все зависит от способностей, опыта и скорости освоения навыков. Кому-то ближе разведывательные дроны, кто-то лучше управляется с аппаратами самолетного типа. Главное, говорят в пункте отбора, что контрактники из Башкирии показывают себя как целеустремленные бойцы.

Сегодняшние наши добровольцы – это мужчины до 45 лет, уверенные в себе, увлеченные техникой, с развитой мелкой моторикой, разбираются в ПК, физически подготовленные и образованные. Кроме того, они не судимы. Алмаз Абдрахманов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту

Не всем желающим удастся попасть в ряды операторов беспилотников. В новом роде войск действуют строгие правила отбора, утвержденные Министерством обороны России. Так, на службу в беспилотные системы пока не принимают женщин. Также не рассматриваются кандидаты из числа ветеранов СВО, в том числе те, кто был уволен по ранению.

Тем не менее желающих служить меньше не становится.

Набор в Уфе и Башкирии в целом проходит стабильно, несмотря на то, что это совсем молодой род войск, еще не все о нем узнали. Тем не менее мы наращиваем обороты – чем дальше, тем больше кандидатов. Алмаз Абдрахманов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту

Военкомат Башкирии взял на себя и часть просветительской работы. Инструкторы ежедневно выезжают в учебные заведения, где встречаются со студентами и рассказывают о карьерных перспективах в войсках беспилотных систем.

Ранее начальник республиканского пункта отбора Сергей Родинко подробно рассказывал о льготах для контрактников ВБС. Также корреспонденты ГорОбзор.ру пообщались с действующим бойцом, который на личном опыте объяснил, как устроена реальная служба операторов дронов. Кроме того, выяснили, почему технари сегодня стали элитой Вооруженных сил и почему среди лучших из них так много уроженцев Башкирии.