В Уфе женщина с удвоением матки родила здорового малыша

В Республиканском перинатальном центре успешно прошли роды у пациентки с редкой аномалией — полным удвоением матки. Несмотря на повышенные риски, врачи приняли решение о естественных родах, и на 37 неделе беременности на свет появился здоровый малыш.

Эта анатомическая особенность встречается лишь у 1,5–2% женщин и обычно является показанием к кесареву сечению из-за опасности разрывов и кровотечений. Однако в этом случае медики решились на естественные роды. Ребенок родился из правой матки.

Беременность протекала с осложнениями: у плода наблюдались признаки задержки роста и внутриутробной гипоксии, также были выявлены нарушения кровотока и единственная артерия пуповины. Состояние матери также требовало повышенного внимания.

Благодаря своевременной диагностике и слаженной работе врачей все трудности удалось преодолеть. Сейчас состояние новорожденного стабильно, он находится под наблюдением в детском отделении. Мама восстанавливается, сообщили в Минздраве.