В Уфе пройдет первый фестиваль детского фитнеса

В начале марта в Уфе пройдет первый открытый фестиваль детского фитнеса. Это направление сейчас активно развивают в федерации бодибилдинга республики и города. В турнире примут участие спортсмены от 3 до 16 лет, среди которых будут представители спортивной акробатики и гимнастики и не только.

Четырехлетняя Алтынай и шестилетняя София намерены участвовать в предстоящих соревнованиях, а потому уже сейчас готовятся к будущему выступлению. А это Ника Гайсина. Ей тоже 4 года, из которых полтора она занимается эстетической гимнастикой и уверена, что сможет покорить судей своим номером и навыками, которые уже успела приобрести в спорте.

Вообще детский фитнес является одной из спортивных состоящих бодибилдинга и включает в себя такие направления, как гимнастика, акробатика и хореография. Сейчас этот формат тренировок набирает всё большую популярность в стране и в мире.

Александре Надеждиной 13 лет, и она тоже будет бороться за победу на фестивале по детскому фитнесу. Соревнования будут проходить по нескольким категориям.

Год назад представители городской федерации бодибилдинга уже проводили здесь пробное мероприятие по детскому фитнесу. Тот опыт пригодился при подготовке к новому турниру.