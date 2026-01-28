В Башкирии участники форума познакомятся с лучшими практиками муниципалитетов

28 января в Башкирии стартовал Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития».
В рамках мероприятия 500 участников отправятся в города и районы Башкирии, чтобы познакомиться с лучшими муниципальными практиками. Гости отправятся по 5 маршрутам.
Делегаты форума побывают в ситуационном центре администрации Уфы, осмотрят межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ и Центр управления Республикой Башкортостан. Трек «Муниципалитет инициативный» познакомит участников форума с работой Чишминского маслоэкстракционного завода. Они побывают на «ИнвестПланерке» в администрации Чишминского района и увидят результаты реализации проекта «Территория детства» в торговом центре «Дружба».
Трек «Муниципалитет креативный» приведет гостей в стены Бирского исторического музея и музея керамики и гончарного дела в креативном пространстве «Чирковъ» (г. Бирск), а завершится в уфимском «Арт-КВАДРАТЕ».
Трек «Муниципалитет промышленный» продемонстрирует работу предприятий Благовещенска: АО «ПОЛИЭФ» и ООО «Фабрик Продакшн». В конце гости осмотрят индустриальный парк «Уфимский» в составе ОЭЗ «Алга».
Трек «Муниципалитет прогрессивный» перенесет участников в Стерлитамак и включит в себя презентации муниципальных практик «Совет директоров года» в компании ООО «Башпласт» и «Открытый муниципалитет: интегрированная система взаимодействия власти и населения». Также гости побывают на заводе по производству пива и безалкогольных напитков «Шихан».
Деловая программа запланирована на 29-30 января. В Конгресс-холле «Торатау» участников ожидают встречи в разных форматах. В числе знаковых – встреча с Главой Республики Башкортостан «Прямой разговор» и диалоги о будущем с представителями различных отраслей экономики.
В мероприятиях форума примут участие федеральные спикеры: заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев; сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева; сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и другие.
Информационная справка
Региональный день – это площадка для взаимодействия муниципальных сообществ, обмена опытом и поиска решений для повышения качества жизни на местах. Региональный день «Муниципальный рост: новые драйверы развития» проводится в Республике Башкортостане в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ» по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Республику выбрали в качестве региональной площадки благодаря ее устойчивому социально-экономическому развитию и успешному опыту реализации проектов на региональном и муниципальном уровнях. Башкортостан – один из лидеров в стране по привлечению инвестиций и созданию комфортной среды для населения и бизнеса.
Фото: пресс-служба III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».