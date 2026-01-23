Радий Хабиров встретился с участниками форума «ГосСтарт»

Как Глава Башкортостана прежде всего хочу вам, своим молодым соратникам и товарищам, выразить своё уважение за то, что в это сложное время вы вместе с нами, плечом к плечу, рука об руку выполняете серьёзные государственные задачи. Вместе со всей страной сражаетесь за её будущее, каждый на своей должности работает на победу. Вы живёте в героическое время, о котором будут слагать легенды, будут писать и спорить. Если говорить о муниципальной службе – это большая человеческая, эмоциональная, нравственная нагрузка. Потому что именно работники муниципального уровня первыми встречают вызовы, выходят к людям. И главная ваша задача в молодые годы на муниципальной службе – научиться коммуникации, общению с людьми. Это одно из необходимых качеств современного госслужащего.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан