Радий Хабиров встретился с участниками форума «ГосСтарт»

Глава Башкортостана обратится с ежегодным посланием к Государственному собранию 30 января. Одно из ключевых политических событий года Радий Хабиров анонсировал на форуме для госслужащих, который завершился в парке «Патриот». На площадке собрались молодые чиновники со всех муниципалитетов и органов власти. Руководитель региона пообщался с молодыми чиновниками в формате диалога.
Форум собрал несколько сотен управленцев со всей республики. Финальный день стал самым важным – времена скучных отчетов прошли. Вместо них – прямой и открытый разговор. В первую очередь Радий Хабиров поблагодарил молодых государственных и муниципальных служащих за важный ответственный труд.
Эффективность власти – в конкретных делах для жителей городов и сел. Поэтому важно, чтобы чиновник любого ранга в качестве основополагающей задачи ставил служение людям и своей стране. Поэтому к тем, кто постоянно меняет место работы, Радий Хабиров относится настороженно.
Под руководством главы республики ведётся последовательная работа по обновлению и укреплению кадрового потенциала госслужащих. Особое внимание уделяется молодым специалистам и участникам СВО. Как не раз отмечал радий Хабиров, именно работа «на земле» формирует доверие к власти и позволяет оперативно реагировать на запросы граждан.
Форум – еще одно доказательство того, как республика последовательно инвестирует в молодёжь. Возраст участников – до 35. Приглашенным гостем мероприятия стал зампредседателя Госдумы России Александр Бабаков, который высоко оценил вклад Башкортостана в социально-экономическое развитие страны.
Формат диалога без галстуков участникам явно приглянулся. Поэтому Радий Хабиров предложил проводить подобные встречи на зональном уровне в муниципалитетах, приглашая в качестве спикеров руководителей ведомств и членов правительства.