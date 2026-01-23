Радий Хабиров встретился с участниками форума «ГосСтарт»

Глава Башкортостана обратится с ежегодным посланием к Государственному собранию 30 января. Одно из ключевых политических событий года Радий Хабиров анонсировал на форуме для госслужащих, который завершился в парке «Патриот». На площадке собрались молодые чиновники со всех муниципалитетов и органов власти. Руководитель региона пообщался с молодыми чиновниками в формате диалога.

Форум собрал несколько сотен управленцев со всей республики. Финальный день стал самым важным – времена скучных отчетов прошли. Вместо них – прямой и открытый разговор. В первую очередь Радий Хабиров поблагодарил молодых государственных и муниципальных служащих за важный ответственный труд.

Как Глава Башкортостана прежде всего хочу вам, своим молодым соратникам и товарищам, выразить своё уважение за то, что в это сложное время вы вместе с нами, плечом к плечу, рука об руку выполняете серьёзные государственные задачи. Вместе со всей страной сражаетесь за её будущее, каждый на своей должности работает на победу. Вы живёте в героическое время, о котором будут слагать легенды, будут писать и спорить. Если говорить о муниципальной службе – это большая человеческая, эмоциональная, нравственная нагрузка. Потому что именно работники муниципального уровня первыми встречают вызовы, выходят к людям. И главная ваша задача в молодые годы на муниципальной службе – научиться коммуникации, общению с людьми. Это одно из необходимых качеств современного госслужащего.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эффективность власти – в конкретных делах для жителей городов и сел. Поэтому важно, чтобы чиновник любого ранга в качестве основополагающей задачи ставил служение людям и своей стране. Поэтому к тем, кто постоянно меняет место работы, Радий Хабиров относится настороженно.

Фото №1 - Радий Хабиров встретился с участниками форума «ГосСтарт»

Государственная и муниципальная служба – это невероятно классная школа жизни, школа вашего развития. Каждый день здесь увеличивает вашу ценность на рынке труда. Работа с людьми – самая сложная. Это не просто выполнение каких-то физических действий, здесь нужно вкладывать душу. И со временем вы приобретаете компетенции и признание, начинаете осознавать свои силы. Это большая мотивация.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под руководством главы республики ведётся последовательная работа по обновлению и укреплению кадрового потенциала госслужащих. Особое внимание уделяется молодым специалистам и участникам СВО. Как не раз отмечал радий Хабиров, именно работа «на земле» формирует доверие к власти и позволяет оперативно реагировать на запросы граждан.

Форум – еще одно доказательство того, как республика последовательно инвестирует в молодёжь. Возраст участников – до 35. Приглашенным гостем мероприятия стал зампредседателя Госдумы России Александр Бабаков, который высоко оценил вклад Башкортостана в социально-экономическое развитие страны.

Формат диалога без галстуков участникам явно приглянулся. Поэтому Радий Хабиров предложил проводить подобные встречи на зональном уровне в муниципалитетах, приглашая в качестве спикеров руководителей ведомств и членов правительства.

