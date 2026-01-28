Глава Башкирии посетил производственную площадку завода «Стеклонит»

Радий Хабиров посетил производственную площадку уфимского завода «Стеклонит». Главе Башкортостана, членам республиканского правительства и директорам крупных предприятий была представлена выставочная экспозиция дивизиона «Композитные технологии Росатом». Там же руководитель региона провёл выездное совещание «Промышленный час», участники которого обсудили перспективы развития отрасли.

В 2024 году предприятие «Стеклонит» вошло в состав Госкорпорации «Росатом». В планах у нового инвестора – привести в порядок производственные помещения, закупить оборудование, освоить выпуск новых продуктов. Радий Хабиров отметил, что уникальные инновационные материалы, которые производят на «Стеклоните», широко востребованы в жилищном и дорожном строительстве, в промышленности, экологии и в других сферах. Сотрудничество республики с «Росатомом» продолжает укрепляться.