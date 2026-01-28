В башкирском Благовещенске открылась новая детская поликлиника

Медицинская помощь в совершенно других условиях. В Благовещенске распахнула свои двери новая детская поликлиника. Медицинское учреждение для приёма маленьких пациентов построили менее чем за два года. Обновились не только стены, но и медицинское оборудование.
Ультразвук, лазер, УВЧ и много другого оборудования. Физиотерапевтический кабинет детской поликлиники в Благовещенске оснастили всем необходимым, говорит Дамира Шакирова. По словам медицинской сестры с 38-летним стажем, работать в новых условиях куда приятнее.
Новая детская поликлиника в Благовещенске распахнула свои двери после новогодних праздников. Здесь имеется все необходимое для работы врачей-педиатров и узких специалистов: кабинеты хирурга, офтальмолога, ЛФК, массажа.
Впервые на приём в новую поликлинику с детьми пришла и Зинира Гарифуллина. Изменения колоссальные, говорит жительница Благовещенска. А ей есть что вспомнить.
Новую детскую поликлинику начали строить в мае 2024 года. Общая площадь здания превышает 3200 квадратных метров. Кабинеты врачей располагаются на двух этажах. По укомплектованности современным медицинским оборудованием благовещенская детская поликлиника превосходит некоторые медицинские учреждения в крупных городах.
До этого детская поликлиника располагалась в одном здании со взрослой. Теперь это отдельная постройка, однако расположена она рядом, и для удобства здания соединили тёплым переходом.
А это освободившиеся помещения уже бывшей детской поликлиники. Долго они пустовать не будут. Здесь хотят разместить отделение функциональной диагностики для взрослых.
Если взрослая поликлиника рассчитана на 725 посещений в смену, то детская – на 150. Помимо этого, в новом здании работает дневной стационар на 19 коек. Всего же медицинское учреждение обслуживает 10 700 детей.