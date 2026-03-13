В Италии открылась выставка традиционных башкирских украшений

В самом сердце Италии, в историческом дворце XVI века открылась выставка традиционных башкирских украшений. Их представила в Русском доме 88-летняя мастерица из Абзелиловского района Альбина Исхакова. Экспозиция стала частью Общеевропейского фестиваля татарской и башкирской культуры «Etnofest», который в октябре прошлого года с успехом прошел в Барселоне под эгидой ЮНЕСКО.

Десятки вариаций женских нагрудников сельтэр, головных уборов кашмау и перевязей хасите, восстановленных по образцам из старых деревенских сундуков. Гости вечера увидели уникальные изделия, вес которых в древности достигал 25 килограммов и которые служили оберегами и своеобразными «паспортами» для башкирских женщин.