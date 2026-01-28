В Башкирии работает самое большое в стране хозяйство по разведению гусей

В Благоварском районе вот уже почти 20 лет существует генофондное хозяйство по разведению гусей промышленных и декоративных пород. Общее поголовье составляет более 10 тысяч птиц. На сегодня башкирское предприятие является самым большим в стране.

Короткая шея, мягкое оперение и светлый окрас с коричневатым оттенком – именно так выглядит башкирский янтарный гусь. Название пока черновое. Выведением новой породы на предприятии занимаются с 2022 года.

Башкирские гуси – сегодня уже бренд наравне с лошадьми, мёдом и кумысом. В области разведения птицы республика является лидером и настоящим местом притяжения для покупателей со всей страны.

По всей России, а также в странах Таможенного союза популярны инкубационные яйца. Сегодня поголовье генофондного хозяйства составляет более 10 тысяч птиц декоративных и промышленных пород, некоторые из них для нашей страны редкость.

Стоит отметить также уход и регулярные профилактические мероприятия, направленные на поддержание здоровья пернатых. Рацион гусей содержит большое количество зелени, что в дальнейшем сказывается на качестве мяса. Причем продукт этот не только вкусный, но и полезный. Всё благодаря богатому составу, который включает витамины, минералы и аминокислоты. А вот содержать этих ценных животных во многом даже выгоднее, чем кур.

Зимуют птицы прямо здесь, без отопления. Дело в том, что по теплопроводности гусиный пух занимает второе место после гагачьего. Перья животных имеют тонкие волокна и так называемые крючки, которые цепляются между собой и сохраняют воздух в массе. Именно поэтому в пуховиках зимой особенно тепло.