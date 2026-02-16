В Уфе открыли самую большую школу в ПФО

В Уфе открыли самую большую в Приволжском федеральном округе школу. Новое учебное заведение, рассчитанное на 2200 детей, построено в микрорайоне Кузнецовский затон. В церемонии открытия принял участие Радий Хабиров.
Здание площадью более 30 тысяч квадратных метров имеет архитектурную форму буквы «А». Школа включает 96 кабинетов, четыре спортзала, стадион, актовый зал и столовую. Там реализуются программы «Школа полного дня» и «Школа возможностей» с профильными классами – от медицинского и предпринимательского до креативных индустрий. Для внеурочной деятельности детей предусмотрены занятия робототехникой, программированием, театральным искусством и спортивным туризмом.
Особое внимание – учащимся с ОВЗ: установлены лифты и пандусы, а в сентябре планируют открыть ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра.