В Уфе открыли самую большую школу в ПФО

Самая большая школа Приволжского федерального округа выросла практически на пустыре. Строительство этого важнейшего объекта далось нам непросто. Сроки сдачи приходилось несколько раз переносить. Наконец все это осталось позади. Мы постарались создать самые лучшие условия для ребят, оснастили школу самым современным оборудованием. Теперь дело за педагогами – важно отладить все процессы и сделать так, чтобы школьники с удовольствием ходили на уроки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан