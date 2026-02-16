В Уфе открыли самую большую школу в ПФО

В Уфе открыли самую большую в Приволжском федеральном округе школу. Новое учебное заведение, рассчитанное на 2200 детей, построено в микрорайоне Кузнецовский затон. В церемонии открытия принял участие Радий Хабиров.

Здание площадью более 30 тысяч квадратных метров имеет архитектурную форму буквы «А». Школа включает 96 кабинетов, четыре спортзала, стадион, актовый зал и столовую. Там реализуются программы «Школа полного дня» и «Школа возможностей» с профильными классами – от медицинского и предпринимательского до креативных индустрий. Для внеурочной деятельности детей предусмотрены занятия робототехникой, программированием, театральным искусством и спортивным туризмом.

Особое внимание – учащимся с ОВЗ: установлены лифты и пандусы, а в сентябре планируют открыть ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра.

Самая большая школа Приволжского федерального округа выросла практически на пустыре. Строительство этого важнейшего объекта далось нам непросто. Сроки сдачи приходилось несколько раз переносить. Наконец все это осталось позади. Мы постарались создать самые лучшие условия для ребят, оснастили школу самым современным оборудованием. Теперь дело за педагогами – важно отладить все процессы и сделать так, чтобы школьники с удовольствием ходили на уроки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
