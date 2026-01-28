В Башкирии провели соревнования по рукопашному бою памяти бойца СВО

В Иглинском районе провели соревнования по рукопашному бою, посвящённые памяти бойца СВО Станислава Петрутика. Турнир прошёл в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Участников поделили по весовым и возрастным категориям: в группу «А» попали уже опытные спортсмены, а в группу «Б» – новички. Всего на ковёр вышли более 200 юношей и девушек из Кармаскалинского района, Бирска, Ишимбая и Салавата. Организаторы состязаний надеются, что этот турнир станет традиционным. Почётными гостями соревнований стали супруга и мама погибшего бойца СВО.

Это трогательное событие. Я горжусь своим мужем в этот момент, он хотел быть героем всегда.

Надежда Петрутик, вдова бойца СВО Станислава Петрутика

Сегодняшний турнир собрал возрастные категории 6-7, 8-9, 10-11 и 12-13 лет. Уровень конкуренции у младших юношей с каждым годом только увеличивается. Возрастные категории 6, 7, 8 и 9 лет – самые многочисленные в данном турнире: свыше 23 участников в весовой категории.

Инна Айбушева, руководитель клуба единоборств «ТАИН»

Особый интерес к турниру проявили юные любители рукопашного боя. В командном зачёте третье место заняли представители спортклуба «Медведь» из Бирска, второе место завоевала команда из Уфы – «Гепард». Лучшей стала команда Иглинского района «ТАИН».

Фото №1 - В Башкирии провели соревнования по рукопашному бою памяти бойца СВО

Я готовился очень сильно к соревнованиям. У меня были две недели подряд тренировки. Когда я вышел на этот бой, я волновался. Я думал, что я выиграю, но я всё-таки проиграл.

Мирон Денисов, участник турнира по рукопашному бою

Я готовилась с сильными спортсменами, я их иногда выигрывала. Мы очень хорошо подготовились, и я из-за этого выиграла.

Полина Айбушева, участница турнира по рукопашному бою
