В Башкирии провели соревнования по рукопашному бою памяти бойца СВО

В Иглинском районе провели соревнования по рукопашному бою, посвящённые памяти бойца СВО Станислава Петрутика. Турнир прошёл в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Участников поделили по весовым и возрастным категориям: в группу «А» попали уже опытные спортсмены, а в группу «Б» – новички. Всего на ковёр вышли более 200 юношей и девушек из Кармаскалинского района, Бирска, Ишимбая и Салавата. Организаторы состязаний надеются, что этот турнир станет традиционным. Почётными гостями соревнований стали супруга и мама погибшего бойца СВО.