Эксперты прокомментировали предстоящее Послание Главы Башкирии депутатам Госсобрания

Послание Главы Башкортостана будет для депутатов Госсобрания, по сути, стратегическим документом, об этом говорят сами народные избранники. В нём будут и направления законотворческой деятельности, и направления совершенствования разных сфер жизни региона: сельского хозяйства, экономики, культуры, промышленности. Большой блок будет посвящён Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Башкортостане.