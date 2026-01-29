В Уфе открылась фотовыставка «Театр одного фотографа»

В Национальном музее Башкортостана открылась персональная фотовыставка «Театр одного фотографа». Представили работы заслуженного работника культуры России, кавалера ордена Дружбы народов Вячеслава Стрижевского. Сквозь его объектив прошли более ста историй людей.

Площадку поделили на три зоны: первая посвящена событиям и Победе в Великой Отечественной войне, на следующей с разных ракурсов представили нашу многонациональную республику. Также собрали фотолетопись на темы искусства, культуры, религии, медицины, науки и спорта.