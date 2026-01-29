На трасса Уфа-Оренбург массово проверяют водителей

Сегодня, 29 января, с 9:00 до 12:00 на 9 км автодороги Уфа-Оренбург проходят масштабные проверки водителей пассажирского транспорта. К инспекторам ГАИ подключились сотрудники ФССП, ФНС, Минтранса и ЦОДД.

Цель мероприятия — выявление автомобилей, которые находятся в розыске, поимка злостных неплательщиков штрафов и водителей без прав. Отдельный внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, это часть операции «Автобус», которая продлится до 26 февраля.