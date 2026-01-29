Бирск посетили участники Всероссийского форума «Малая родина – сила России»

Муниципалитеты Башкирии осматривают гости Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития». Одной из точек в путешествии стал Бирск. Гости ознакомились с экономическим и культурным потенциалом города.
Делегаты посетили предприятие ООО «Спектр», которое уже 35 лет специализируется на производстве игрушек и товаров для спорта и творчества. Глава Бирского района Павел Трапезников отметил значимость завода для местной экономики, а руководитель предприятия Снежана Ахметшина рассказала гостям о полном цикле создания продукции — от проектирования и изготовления пресс-форм до сборки и упаковки.
Участников поездки впечатлили масштабы производства и география поставок, охватывающая Москву, Екатеринбург, Пермь, Ярославль, а также Беларусь и Казахстан.
Культурная программа началась с традиционной встречи гостей ансамблем «Калинушка» у здания Бирского исторического музея. В шести экспозиционных залах директор музея Антон Антонов раскрыл богатую историю купеческого города-крепости.
В прошлом году культурное пространство посетили 27 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч туристов из разных городов и республик. Особый интерес у коллег из других регионов вызвал действующий с 2025 года туристский информационный центр, который координирует экскурсии и дает консультации гостям города.
Кроме того, участники форума побывали в креативном пространстве «Чирковъ», где осмотрели Музей керамики и гончарного дела.
