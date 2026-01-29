Борис Ясинский рассказал о значении межмуниципальных связей в развитии туризма

Горизонтальные связи помогают не совершать ошибок, с которыми сталкивались другие муниципалитеты. Накопленный опыт помогает безошибочно реализовать тот или иной проект в кратчайшие сроки. В туризме межмуниципальные связи позволяют создавать межмуниципальные маршруты.

Борис Ясинский, глава администрации Рязани