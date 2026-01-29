Борис Ясинский рассказал о значении межмуниципальных связей в развитии туризма

Сегодня, 29 января, в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который состоялся в Башкирии, глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о значении межмуниципальных связей в сфере развития туризма.
В Рязани создали большой маршрут протяженностью в 17 км, к развитию которого подключили сферу бизнеса. Его представители с удовольствием присоединились к развитию туристического потенциала.
Накануне Борис Ясинский вместе с другими делегатами форума побывал в Чишминском районе.
Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России».