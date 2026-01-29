Борис Ясинский рассказал о значении межмуниципальных связей в развитии туризма

Сегодня, 29 января, в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который состоялся в Башкирии, глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о значении межмуниципальных связей в сфере развития туризма. 

Фото №1 - Борис Ясинский рассказал о значении межмуниципальных связей в развитии туризма

Горизонтальные связи помогают не совершать ошибок, с которыми сталкивались другие муниципалитеты. Накопленный опыт помогает безошибочно реализовать тот или иной проект в кратчайшие сроки. В туризме межмуниципальные связи позволяют создавать межмуниципальные маршруты. 

Борис Ясинский, глава администрации Рязани

В Рязани создали большой маршрут протяженностью в 17 км, к развитию которого подключили сферу бизнеса. Его представители с удовольствием присоединились к развитию туристического потенциала.

Накануне Борис Ясинский вместе с другими делегатами форума побывал в Чишминском районе. 

Очень понравился Евразийский музей кочевых цивилизаций. Есть несколько изюминок, которые хотелось бы перенять для Рязани.

Борис Ясинский, глава администрации Рязани

Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России». 

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями